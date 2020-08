Meteo Italia a due settimane: primi break d’Estate, possibili burrasche (Di sabato 8 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Negli ultimi giorni abbiamo evidenziato come i modelli matematici di previsione stessero prendendo una certa direzione, proponendoci un trend Meteo climatico post Ferragosto perlomeno interessante. Interessante perché potrebbero subentrare dei cambiamenti importanti, non tanto per l’eventuale break che andrebbe a coinvolgere le nostre regioni quanto per le sostanziali variazioni bariche che potrebbero manifestarsi in Europa. Entreremo nel dettaglio di tali variazioni tra non molto, ora però concentriamoci sull’attualità perché come ben saprete si sta per realizzare un’ondata di caldo importante. Caldo che ovviamente tornerà in sella all’Anticiclone africano, anche se possiamo confermarvi che le proiezioni termiche non evidenziano i ... Leggi su meteogiornale

