Meteo Agosto, le Previsioni dell'Aeronautica Militare: nella settimana di Ferragosto tornano anticiclone e caldo (Di sabato 8 agosto 2020) La prima settimana piena del mese di Agosto è stata caratterizzata dal maltempo che prima ha colpito pesantemente il Nord e poi il Sud Italia, dove ha provocato piogge alluvionali e frane, soprattutto nell'area dello Stretto di Messina. Ora, secondo la tendenza mensile dell'Aeronautica Militare, la prossima settimana dovrebbe tornare ad instaurarsi l'anticiclone, che porterà di nuovo caldo sul Paese. Maltempo Messina, auto travolta dalla frana della Panoramica: "Vai via, muori", e una donna salva il disabile dal finestrino VIDEO Maltempo, Messina in ginocchio dopo il nubifragio: enorme frana sulla Panoramica, si cercano eventuali dispersi FOTO e VIDEO LIVE Maltempo, messinese in ginocchio: alluvione tra Barcellona Pozzo di Gotto e Terme

