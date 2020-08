METEO 7 Giorni: ANTICICLONE e CALDO, segue nuova ondata di forti temporali (Di sabato 8 agosto 2020) METEO SINO AL 14 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE L’ANTICICLONE, che si è proteso dalla Penisola Iberica verso l’area baltico-scandinava, continua ad espandersi anche in direzione dell’Italia dove le condizioni METEO sono tornate pienamente estive, a parte dei rimasugli d’instabilità sulle regioni meridionali, legata all’aria fresca in quota veicolata da una goccia fredda tra Balcani ed Egeo. Questo vortice tende lentamente a perdere energia, ma è in grado di influenzare il METEO sulle regioni meridionali dell’Italia, dove non mancano temporali. Sul resto d’Italia si fa sentire l’influsso del promontorio anticiclonico che preme da ovest. Le temperature sono in aumento e torna l’incubo del CALDO ... Leggi su meteogiornale

