Messina, trovato corpo di donna a Caronia: nella stessa zona è scomparsa la dj Viviana Parisi (Di sabato 8 agosto 2020) Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia (Messina), dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi, scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni. Non si...

PALERMO. Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia (Messina) dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni. Non si può ...Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia, in provincia di Messina, dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni. Non ...