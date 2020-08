Messina, è ufficiale: il cadavere ritrovato è di Viviana Parisi. Si cerca il piccolo Gioele (Di sabato 8 agosto 2020) Messina. È di Viviana Parisi, la dj 43enne originaria di Torino ma da anni residente a Venetico, il cadavere trovato oggi pomeriggio nelle campagne di Caronia, a pochi passi da Messina, dove la donna era scomparsa lunedì scorso insieme al figlio di 4 anni, Gioele Mondello. Sarebbe stato il marito a riconoscere i vestiti della … L'articolo Messina, è ufficiale: il cadavere ritrovato è di Viviana Parisi. Si cerca il piccolo Gioele Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Continuano le ricerche di Viviana Parisi, la donna scomparsa nel messinese ormai sei giorni fa e l’account ufficiale di Twitter pubblica un post per chiedere eventuali segnalazioni da chi abita in zon ...Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia (Messina) dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni. Non si può al moment ...