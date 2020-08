Massimiliano Gori, oggi alle 16 i funerali dell’uomo investito da un gommone a Lido dei Pini (Di sabato 8 agosto 2020) Lido dei Pini si appresta a dire addio a Massimiliano Gori, il 51enne di Ardea che il 1° agosto è stato investito e ucciso da un gommone guidato da un 17enne di Aprilia mentre si trovava in acqua, al largo, dopo essersi tuffato dalla barca a vela con la quale era uscito con un piccolo gruppetto di ragazzi ai quali stava facendo lezione. Tra loro c’era anche sua figlia. Dopo essere stato colpito dal gommone, che lo ha ferito e fatto inabissare, sono stati i ragazzi a bordo della lancia a vela che hanno dato l’allarme. Ma, nonostante le ricerche immediate, il corpo dell’uomo non è stato trovato per due giorni. La sua salma è stata ritrovata solo il 3 agosto, dopo le intense ricerche da parte dei bagnini della zona, dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta

