Mass Effect Trilogy Remastered compare su un retailer UK con data d'uscita e pre-order aperti. L'annuncio è imminente? (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo fa, una particolare immagine fece rapidamente il giro della rete: in essa, era possibile ammirare una lista di titoli, fra i quali figurava anche un mai annunciato Mass Effect Trilogy Remaster, la cui uscita era fissata per il 29 settembre.La foto ritraeva un leak proveniente da un noto retailer inglese, GAME. All'inizio, molti avevano classificato questa foto come un placeholder (dato che il nome con cui era noto il gioco nel listino era N7), se non addirittura come fake, quindi non venne tenuta in particolare considerazione.E invece, ecco la sorpresa: pochi giorni fa, un giocatore UK ha dichiarato su Reddit di essere stato in grado di prenotare la fantomatica Mass Effect Trilogy Remastered, direttamente dall'app del negozio. ... Leggi su eurogamer

