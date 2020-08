Marvel's Avengers nasconde un'importante missione segreta nella beta, ecco come trovarla (Di sabato 8 agosto 2020) La beta di Marvel's Avengers è ora disponibile per tutti i giocatori PS4 che hanno prenotato il gioco. Al suo interno sono presenti parecchi contenuti, fra cui le prime missioni della campagna single player e svariate missioni multiplayer.Questi erano i contenuti annunciati ufficialmente, tuttavia pare che al suo interno si celi molto di più. Di cosa stiamo parlando? Di una missione segreta, nascosta lontano da occhi indiscreti, come svelato dai colleghi di GameSpot.Tale missione è una War Zone ambientata nella tundra innevata della Siberia, già teatro di una missione storia nei panni di Kamala e Hulk. Durante quella missione, dovrete trovare un bunker segreto dello SHIELD. Una volta ... Leggi su eurogamer

