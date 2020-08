Martina Colombari posta una foto ma un commento è davvero spietato: “ti sono rimaste solo ossa e denti” (Di sabato 8 agosto 2020) Martina Colombari, romagnola, ex miss Italia moglie di Billy Costacurta e mamma di Achille, è una donna serena. Martina che ha 435 anni è in forma strepitosa perché tiene molto al suo fisico che cura con una sana alimentazione e con tanto sport. Martina è anche molto attiva sui social e spesso, quando posta una foto viene attaccata per la sua magrezza che, a detta di alcuni è eccessiva ma per fortuna, come sostengono altri, è solo sintomo di forma fisica al top. Martina posta la foto con il bombolone Qualche giorno fa Martina Colombari ha postato una foto mentre era al mare e addentava un ... Leggi su baritalianews

