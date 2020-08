Marina Militare, giallo coreografia in cortile a ritmo dance: ballo in divisa impazza sui social /Video (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - di Silvia Mancinelli Le divise bianche sono schierate per il saluto, in sottofondo però non c'è l'inno d'Italia né quello del Corpo. A sorpresa gli altoparlanti iniziano, piano, a pompare Jerusalema, la canzone dell'estate. La voce di una donna invita ad alzare il volume, mentre un'altra in divisa e berretto fa capolino nel cortile soleggiato a passi di danza. Parte così il Video che in queste ore sta facendo il giro dei social, trascinandosi dietro commenti al vetriolo di gente indignata per la "superficialità" dei militari in divisa. La musica nel frattempo viene alzata, come sollecitato dalla voce fuori dal coro, i colleghi della Marinaia al centro, dopo un iniziale tentennamento, azzardano i primi passi scomposti di ... Leggi su iltempo

Le divise bianche sono schierate per il saluto, in sottofondo però non c'è l'inno d'Italia né quello del Corpo. A sorpresa gli altoparlanti iniziano, piano, a pompare Jerusalema, la canzone dell'estat ...

Rischia la sanzione disciplinare della “consegna di rigore” per aver leso l’immagine della Forza armata, la tenente di vascello protagonista del ‘balletto’ dei marinai che ha spopolato sui social e su ...

