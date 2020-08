Maria De Filippi: “Stefano De Martino e Belen? Potrebbe esserci un ritorno di fiamma” (Di sabato 8 agosto 2020) Maria De Filippi per la prima volta si è espressa in merito alla relazione tra l’ex concorrente di Amici Stefano De Martino e Belen Rodriguez. In un’intervista al settimanale Gente la popolare conduttrice Mediaset ha ammesso ironicamente: “Se non fa pasticci non è lui”. E poi ha aggiunto: “Potrebbe esserci un ritorno di fiamma”. Maria De Filippi ha poi raccontato che dopo la fine del lockdown, prima di andare a Napoli, Stefano De Martino è passato a trovarla a Roma: “E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi, sta per farne di nuovi… Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare ... Leggi su tpi

