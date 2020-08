“Marea nera” alle Mauritius: dichiarato lo stato di emergenza ambientale (Di sabato 8 agosto 2020) Una marea nera, causata dalla perdita di una petroliera incagliata da giorni, si sta espandendo al largo delle isole Mauritius. L’arenamento è avvenuto a Pointe d’Esny, nei pressi del parco marino di Blue Bay. Il primo ministro Pravind Jugnauth ha dichiarato lo stato d’emergenza ambientale lanciando un appello al presidente francese Emmanuel Macron per un’assistenza urgente. «Il nostro Paese non ha le capacità e le competenze per rimettere a galla la nave arenata», ha scritto Jugnauth, nella richiesta di aiuto su Twitter. August 8, 2020 Il presidente Macron ha annunciato la spedizione di squadre e materiale utile a fronteggiare l’emergenza: «Quando la biodiversità è in pericolo, è urgente ... Leggi su open.online

