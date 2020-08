Marco Bocci il cambio look è da urlo i fan in delirio “bellissimo” (FOTO) (Di sabato 8 agosto 2020) Il nuovo look di Marco Bocci fa impazzire i fan, è pioggia di complimenti per il bellissimo attore che insieme alla moglie Laura Chiatti vanta tantissimi followers Fa impazzire letteralmente i fan il nuovo look di Marco Bocci. L’attore come sempre scatena tante esternazioni da parte dei fan che non resistono e lanciano commenti e tantissimi like. Che l’attore e la moglie Laura Chiatti siano una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo italiano è innegabile! Entrambi adorano condividere scene della loro vita quotidiana su Instagram e sono seguitissimi. Laura Chiatti supera un milione di followers, mentre Marco Bocci ne vanta oltre 650.000, anche questo numero elevatissimo. Reduce dal suo 42esimo ... Leggi su kontrokultura

