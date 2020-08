Marcinelle, simbolo di sacrificio, lavoro e migrazione (Di sabato 8 agosto 2020) Se avrete l`opportunità`, e la fortuna, di scambiare due chiacchiere con qualcuno degli ex-minatori che ancora si incontrano visitando il bellissimo museo della Memoria del Bois du Cazier in Belgio, vi racconteranno del loro viaggio iniziato probabilmente lasciando un piccolo paesino del Molise, della Sicilia o del Friuli e finito a Namur, stazione dove venivano poi smistati e mandati a lavorare nelle miniere di carbone sparse nel Belgio, da Charleroi a Genk, da Mons a Liegi. Urbano Ciacci o Sergio Aliboni vi diranno che pioveva o nevicava al loro arrivo, che faceva freddo, che venivano ammassati nelle baracche in lamiera a ridosso delle miniere servite per mettere i prigionieri di guerra e dove avrebbero dovuto passare, senza alcuna possibilità di muoversi (pena l` arresto e il confino) almeno 5 anni.Dal 1947, anno dello scellerato protocollo tra Italia e Belgio per lo ... Leggi su huffingtonpost

Se avrete l`opportunità`, e la fortuna, di scambiare due chiacchiere con qualcuno degli ex-minatori che ancora si incontrano visitando il bellissimo museo della Memoria del Bois du Cazier in Belgio, v ...

ITALIANI ALL'ESTERO - MARCINELLE 2020 - SOTTOSEGR.MERLO (ITALIANI ALL'ESTERO) : PER NON DIMENTICARE IL SACRIFICIO DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO

“L’8 agosto del 1956 a Marcinelle, Belgio, morirono 262 minatori a causa di una frana. Di questi, 136 erano italiani. A distanza di anni, il ricordo di quella tragedia è ancora vivo dentro ciascuno di ...

