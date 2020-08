**Marcinelle: Salvini, 'difendiamo memoria italiani, no paragoni con sbarchi a Lampedusa'** (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "L'8 agosto 1956, nella miniera di carbone di Marcinelle in Belgio, morirono 262 persone tra cui 136 italiani. Non dimentichiamo quella tragedia e non dimentichiamo chi ha lasciato l'Italia per lavorare, con onestà e voglia di fare. Difenderemo la loro memoria da chi ne sporca il ricordo paragonandoli a chi sbarca a Lampedusa oggi, con barboncini e cellulari". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano

“Commemoriamo oggi le 262 vittime del disastro nella miniera di carbone di Marcinelle del 1956, di cui 136 italiani e di questi 3 toscani” dichiara l’On.Simone Billi, unico eletto della Lega Salvini P ...

