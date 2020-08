Marcinelle, Mattarella “Sacrificio lavoratori merita profondo rispetto” (Di sabato 8 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nel giorno che sessantaquattro anni fa a Marcinelle vide scomparire 262 minatori, tra cui 136 italiani, facciamo memoria del sacrificio sul lavoro di tanti nostri connazionali emigrati. La giornata a loro dedicata acquista un altissimo valore: innumerevoli cittadini italiani – in circostanze spesso eccezionalmente complesse e rischiose – hanno dato prova di abnegazione e di impegno nell'adempimento dei propri compiti professionali, in Patria e all'estero”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione del 64° anniversario della tragedia di Marcinelle. “Accanto ai minatori scomparsi 64 anni orsono, mi si consenta di dedicare un pensiero particolare ai moltissimi operatori sanitari deceduti negli ultimi mesi mentre prestavano cure ... Leggi su iltempo

