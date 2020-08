Manchester United-Copenaghen, probabili formazioni e dove vederla in tv (Di sabato 8 agosto 2020) L’Europa League entra nel vivo e da lunedì 10 agosto si fa sul serio con l’inizio dei quarti di finale. Tra questi, spicca quello tra il Manchester United e il Copenhagen. Una sfida fra la rivelazione della competizione, i danesi, e una delle favorite alla vittoria finale, gli inglesi. Il Copenaghen arriva all’appuntamento dopo aver eliminato nei sedicesimi gli ostici scozzesi del Celtic Glasgow e negli ottavi i quotati turchi del Basaksehir. Il Manchester United invece vuole continuare la marcia verso la finale del 21 agosto dopo aver eliminato Brugge e Lask nei turni precedenti. Le scelte del Manchester Solskjaer deve fare i conti con gli infortuni di Jones, Shaw e Tuanzebe. Tuttavia, dopo il largo turnover effettuato nella sfida di ritorno col Lask ... Leggi su sport.periodicodaily

