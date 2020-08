Manchester City, Sterling fa 100 e sogna: “Giocando così possiamo vincere la Champions League” (Di sabato 8 agosto 2020) Raheem Sterling festeggia dopo la vittoria contro il Real Madrid del suo Manchester City. Il 2-1 rifilato ai blancos permette agli inglesi di passare alla Final Eight di Champions League e sognare in grande. Una rete dell'attaccante e il raddoppio di Gabriel Jesus hanno dato agli uomini di Guardiola la spinta decisiva per credere finalmente nella vittoria dell'ambito trofeo. Per Sterling, inoltre, oltre alla gioia del successo, anche quella personale del gol numero 100 con i Citizens. Una rete da record.Sterling: doppia gioia contro il Realcaption id="attachment 1003755" align="alignnone" width="592" Sterling (getty images)/caption"Se corriamo tutti insieme possiamo avere delle possibilità di vincere", ha ... Leggi su itasportpress

