Manchester City, Gabriel Jesus: “Abbiamo eliminato un top team. Lavoro per essere come Ronaldo…” (Di sabato 8 agosto 2020) C'è grande entusiasmo in casa Manchester City dopo la vittoria contro il Real Madrid e il passaggio del turno. I Citizens puntano in alto e vogliono arrivare fino alla fine in questa edizione della Champions League. Tra i protagonisti della gara contro i blancos, sicuramente Gabriel Jesus, autore di un gol e di un'ottima prestazione. Parlando a BT Sports, il brasiliano dei Citizens ha commentata la sua prova rivelando il desiderio di essere come un suo idolo e connazionale...Gabriel Jesus: "Lavoro per essere come Ronaldo"caption id="attachment 1003753" align="alignnone" width="753" Sterling (getty images)/caption"Abbiamo battuto un top team", ha esordito Gabriel ... Leggi su itasportpress

DjMaRiiO : No me fio del Manchester City. - ChampionsLeague : GOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema 28'). Agg: 3-2 #UCL - SkySport : Manchester City-Real Madrid: Guardiola e Zidane, chiacchierata dopo la gara. FOTO - PamelaContiDT : I veri protagonisti della partita Manchester City - Real Madrid sono stati Zidane e Guardiola . - CBVT0208 : RT @para_quetetraje: Varane (x2) vs. Manchester City: -