Mamma e figlio scomparsi a Messina, trovato cadavere di una donna nella zona delle ricerche: “Volto non riconoscibile” (Di sabato 8 agosto 2020) È stato rinvenuto un cadavere nella fitta boscaglia di Caronia sotto l’autostrada Messina-Palermo nel punto in cui lunedì mattina era stata vista l’ultima volta Viviana Parisi, 43 anni, con il figlio Gioele, di 4 anni, dopo un piccolo incidente sull’autostrada. Il corpo è quello di una donna: indossa scarpe bianche e pantaloncini bianchi. In volto non è riconoscibile. Il cadavere è in via di identificazione da parte della scientifica. Da giorni una task force di 70 uomini stava setacciando la zona all’altezza del punto sull’autostrada dove è avvenuto l’incidente della Opel grigia, l’auto sulla quale viaggiava Parisi prima di sparire nel nulla assieme al figlio. ... Leggi su ilfattoquotidiano

