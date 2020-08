Maltempo Messina, auto travolta dalla frana della Panoramica: “Vai via, muori”, e una donna salva il disabile dal finestrino [VIDEO] (Di sabato 8 agosto 2020) Il Maltempo ha gettato nel caos Messina, dove le piogge torrenziali hanno prodotto frane, danni e disagi. Incredibili le immagini che arrivano dalla Strada Panoramica della città, investita da una devastante frana. La frana dalla collina, scorrendo per la strada, trasporta fango, detriti e persino alberi, bloccando un veicolo, dal quale scende una donna, che però rimane vicina all’auto. Ad un certo punto, un altro automobilista la esorta a più riprese a lasciare il luogo, perché pericoloso. “Vai via! Lascia l’auto e vai via o muori!”, urla. Ma la donna non si allontana, anzi si sporge dal ... Leggi su meteoweb.eu

