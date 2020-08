Maltempo, le piogge senza precedenti degli ultimi tre giorni a Reggio Calabria: tutti i DATI PLUVIOMETRICI (Di sabato 8 agosto 2020) Negli ultimi tre giorni, Giovedì 6, Venerdì 7 e Sabato 8 Agosto, in Provincia di Reggio Calabria si sono verificate piogge senza precedenti per il mese di Agosto. L’ondata di Maltempo che da martedì colpisce la Calabria con trombe d’aria, piogge e temporali, è proseguita fino ad oggi e si concluderà domani con gli ultimi fenomeni residui (deboli temporali pomeridiani nelle zone interne). La zona più colpita dalle precipitazioni è stata quella del reggino tirrenico, tra Aspromonte e Costa Viola. Ecco i DATI PLUVIOMETRICI complessivi degli ultimi tre ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ??#allertaARANCIONE oggi e domani, #7agosto, in Puglia e Basilicata. ??#allertaARANCIONE il #7agosto anche in Calabr… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE domani, #3agosto, in Lombardia ed Emilia-Romagna. ??#allertaGIALLA su 10 regioni. ? Ancora piogge… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 r… - Dixy62553861 : RT @GisellaNaturale: #Maltempo #Puglia Questa mattina ho fatto un sopralluogo nella zona di Lesina, ci sono aziende che hanno avuto danni p… - IlMattinoFoggia : RT @GisellaNaturale: #Maltempo #Puglia Questa mattina ho fatto un sopralluogo nella zona di Lesina, ci sono aziende che hanno avuto danni p… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo piogge Maltempo, il “Monsone di Agosto” si abbatte sulla Calabria: piogge mai viste, superati i 170mm ... Meteo Web Aereo precipitato in India, oltre 120 i feriti: confermati i 20 morti

È salito a 123 il bilancio dei feriti nel grave incidente aereo avvenuto ieri pomeriggio nel sud dell’India. Confermati anche i 20 morti tra cui il comandante e il suo vicepilota. Lo scrive il quotidi ...

Maltempo a Messina, allagamenti e disagi alla circolazione in tutta la provincia

Un violento temporale si è abbattuto sulla città di Messina, interessando però diverse aree della provincia. Le vie della città si sono trasformate in veri e propri fiumi di acqua a causa delle piogge ...

È salito a 123 il bilancio dei feriti nel grave incidente aereo avvenuto ieri pomeriggio nel sud dell’India. Confermati anche i 20 morti tra cui il comandante e il suo vicepilota. Lo scrive il quotidi ...Un violento temporale si è abbattuto sulla città di Messina, interessando però diverse aree della provincia. Le vie della città si sono trasformate in veri e propri fiumi di acqua a causa delle piogge ...