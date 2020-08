Maltempo, il “Monsone di Agosto” si abbatte sulla Calabria: piogge mai viste, superati i 170mm in Aspromonte [FOTO e DATI] (Di sabato 8 agosto 2020) Continua a piovere in Calabria, soprattutto a Reggio Calabria, in Aspromonte e sulla Costa Viola dove per molte località oggi è il quinto giorno di pioggia consecutivo. Neanche a Gennaio, quest’anno, aveva piovuto così tanto: l’ondata di Maltempo arrivata nel cuore dell’estate sta determinando piogge monsoniche che stanno compromettendo le vacanze di chi aveva scelto le località balneari calabresi in quest’inizio di Agosto. Stamattina, sotto i colpi dei forti temporali, le temperature minime sono crollate su valori tipicamente autunnali: sui litorali abbiamo raggiunto +19,8°C a Reggio Calabria e +19,0°C a Scilla, ben più fresco ovviamente nelle zone interne e collinari con +17,3°C a ... Leggi su meteoweb.eu

