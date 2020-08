Maltempo, forte temporale autorigenerante in provincia di Messina: situazione critica sui Peloritani [LIVE] (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo il pesante Maltempo che in mattinata ha interessato tutto il Reggino, nel Sud della Calabria, apportando diffusi allagamenti e smottamenti su diverse aree, specie in prossimità dell’Aspromonte, ancora un temporale violento, dalle prime ore pomeridiane, si è innescato questa volta sull’altra parte dello stretto, nel Messinese, Nordest Sicilia. Da circa un’ora e mezzo o anche oltre, è in azione un temporale autorigenerante, innescatosi sulla costa della località Barcellona Pozzo di Gotto ed esteso, con assunzione della classica forma V-Shaped, molto identificabile dall’ultimo scatto satellitare, verso le aree corrispondenti interne, ossia verso Acquaficara, Protonotaro, Castroreale ect. Un fenomeno possente che trova continua alimentazione caldo-umida dalla ... Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : #Maltempo, da ieri sera #vigilidelfuoco al lavoro per piogge e forte vento nel Nord-Ovest. Per frane, allagamenti,… - zazoomblog : Previsioni Meteo Aeronautica Militare: forte maltempo al Sud fino al weekend dalla prossima settimana torna il cald… - iltirreno : ?? Versilia, dopo il maltempo l’Arpat rileva sforamenti nella presenza di batteri nel mare. Il divieto limitato a 6… - Tantzstanze83 : RT @MeteOnePB: ? #maltempo forte temporale con allagamenti a #taranto #meteo #puglia @Emergenza24 @wwwmeteoit @StormHour - Marco_chp1 : RT @MeteOnePB: ? #maltempo forte temporale con allagamenti a #taranto #meteo #puglia @Emergenza24 @wwwmeteoit @StormHour -