Madre e figlio scomparsi in provincia di Messina: trovato il cadavere di una donna durante le ricerche a Caronia (Di sabato 8 agosto 2020) Messina, Madre e figlio scomparsi: trovato cadavere nei boschi di Caronia Il cadavere di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia, in provincia di Messina, la stessa zona in cui Madre e figlio sono scomparsi dopo un incidente stradale. Il corpo rinvenuto è irriconoscibile e al momento non è possibile fare un collegamento con la scomparsa di Viviana Parisi (qui il suo profilo), 43 anni, e del suo bambino di appena 4 anni. Il cadavere è stato rinvenuto in una boscaglia dai cani dei vigili del fuoco. La vicenda della scomparsa della donna risale allo ... Leggi su tpi

emergenzavvf : #Messina #6agosto, proseguono da 4 giorni le ricerche di madre e figlio dispersi a Caronia: nella clip… - eziomauro : Massa, 'Se suo figlio è malato lo tenga a casa': insultata una madre in spiaggia - Sabrina_aga : RT @Libero_official: Drammatica svolta nel caso di Viviana e Gioiele, madre e figlio scomparsi dopo un incidente: trovato il cadavere di un… - Libero_official : Drammatica svolta nel caso di Viviana e Gioiele, madre e figlio scomparsi dopo un incidente: trovato il cadavere di… - mirko60036887 : RT @Libero_official: Una possibile e drammatica svolta nel caso di Viviana Parisi e Gioiele, madre e figlio scomparsi dopo un incidente: tr… -