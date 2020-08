Maddalena Corvaglia «fotografata in terra sarda da un’amica napoletana»: fisico abbagliante (Di sabato 8 agosto 2020) Maddalena Corvaglia Instagram: fotografata di profilo, inginocchiata sulla sabbia in riva al mare di una spiaggia sarda. La cornice è quella del tramonto e il risultato dello scatto è a dir poco sorprendente. Followers basiti dinnanzi a tanta bellezza. E i complimenti arrivano, a cascata! Inginocchiata in riva al mare: Maddalena Corvaglia abbaglia i followers Nella didascalia che accompagna l’ultimo scatto social della bella quarantenne, queste parole: “Una salentina, fotografata in terra sarda da un’amica napoletana…”. La salentina, ovviamente, è lei, che si sta godendo le vacanze a Porto Cervo, in Sardegna. L’immagine, è palese, non ha filtri né ... Leggi su urbanpost

_Alessio_88 : Elisabetta Canalis, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia prima dell'inizio della nuova edizione di St… - zazoomblog : Maddalena Corvaglia “meglio di una sfinge”: sexy sulla spiaggia - #Maddalena #Corvaglia #“meglio - Marablu1 : Il ballo dell'estate sulla musica di Jerusalema sbarca in Costa con Maddalena Corvaglia - zazoomblog : Maddalena Corvaglia e Alessandro vacanze saltate: lei single in Sardegna - #Maddalena #Corvaglia #Alessandro - donatda : #Repost @giornalettismo • • • • • • • ESCLUSIVA GIORNALETTISMO: MADDALENA PERDE L’AMORE! Colpo di scene: l’ex veli… -

Ultime Notizie dalla rete : Maddalena Corvaglia Maddalena Corvaglia, ovvero la perfezione: due foto pazzesche, un terremoto sexy LiberoQuotidiano.it Grande Fratello Vip 2020: i primi nomi sul cast, tra conferme e smentite

Un nuovo capitolo del trash versione 2020 è assicurato, con un bel contorno di moda trashy (che oggi è pure una tendenza). «Gabriel Garko, Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e Patrizia De Blank»: è pa ...

Porto Cervo, Maddalena Corvaglia si lancia nella Venda Dance: video virale

Arzachena, 8 agosto 2020 – Ogni estate che si rispetti ha il suo tormentone, con cui verrà archiviata nei nostri cuori. Questa anomala estate 2020 all’insegna della sicurezza anti- contagio Covid,e da ...

Un nuovo capitolo del trash versione 2020 è assicurato, con un bel contorno di moda trashy (che oggi è pure una tendenza). «Gabriel Garko, Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e Patrizia De Blank»: è pa ...Arzachena, 8 agosto 2020 – Ogni estate che si rispetti ha il suo tormentone, con cui verrà archiviata nei nostri cuori. Questa anomala estate 2020 all’insegna della sicurezza anti- contagio Covid,e da ...