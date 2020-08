Maccaferri: bancarotta di famiglia (Di sabato 8 agosto 2020) Una storia prestigiosa e un presente nerissimo per il Gruppo Maccaferri di Bologna, a causa di acquisizioni facili, investimenti sbagliati e un bond emesso «a tasso lunare». Così attività industriali con ottime prospettive - ingegneria meccanica, energie rinnovabili, un marchio rinomato nel tabacco - rischiano di evaporare tristemente.La vera classe è far festa come nulla fosse, anche quando i creditori bussano alle porte. Primo ottobre 2018, Parco delle Cascine: per festeggiare i 200 anni di storia del Sigaro Toscano della famiglia Maccaferri, una città elegante e aristocratica come Firenze per una notte si popola di carne da Cafonal di Dagospia. Da Roma, nel primo vero grande party dopo l'estate luttuosa del Ponte Morandi, sale la crème de la crème della capitale, capitanata da ... Leggi su panorama

