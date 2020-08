Lutto per la sanità trevigiana: morto a 71 anni il primario Leonardo Priore (Di sabato 8 agosto 2020) Lutto al Presidio Ospedaliero 'Giovanni XXIII' di Monastier per la scomparsa, nella giornata di venerdì, del dottor Leonardo Priore, primario del Centro Odontoiatrico. Nato 71 anni fa, si era laureato ... Leggi su trevisotoday

chetempochefa : “Quello di oggi per me è un momento sospeso fra due sentimenti profondi. C’è il cordoglio per le 43 vittime, il lut… - Gazzetta_it : Grave lutto per #Baggio, è morto a 88 anni il papà Florindo - cavattiliodelis : Comune di Sanza, oggi 7 anni dalla prematura scomparsa di Sabina Citera consorte del Cav. N. H. don Attilio De Lisa… - aannibal : RT @milannight: Ho già messo il lutto al braccio. Nel dubbio consiglio un aumento Iva al 95% per sovvenzionare la squadra del Regno, così… - giulicast : „Ripensare al dolore significa ripensare alla fragilità della condizione umana.“ Eugenio Borgna D‘altro canto elab… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Lutto per la sanità trevigiana: morto a 71 anni il primario Leonardo Priore TrevisoToday Lutto nella sanità veneziana: morto l'ex primario Leonardo Priore

E' mancato venerdì l’ex primario Leonardo Priore, all’età di 71 anni, nella sua abitazione di Frescada, in provincia di Treviso. Romano di nascita e veneziano d’adozione, Priore è stato primario di od ...

Lutto nella sanità pontina, morto il ginecologo Felice Gagliardi

È mancato ieri a Fondi il medico Felice Gagliardi, ginecologo di 76 anni, a lungo dirigente del dipartimento materno infantile della Asl, primario di ostetricia e ginecologia all'ospedale "San Giovann ...

E' mancato venerdì l’ex primario Leonardo Priore, all’età di 71 anni, nella sua abitazione di Frescada, in provincia di Treviso. Romano di nascita e veneziano d’adozione, Priore è stato primario di od ...È mancato ieri a Fondi il medico Felice Gagliardi, ginecologo di 76 anni, a lungo dirigente del dipartimento materno infantile della Asl, primario di ostetricia e ginecologia all'ospedale "San Giovann ...