Lorenzo Insigne al termine di Barcellona-Napoli: “Creiamo tanto e segniamo poco” (Di domenica 9 agosto 2020) Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Barcellona-Napoli. “Dispiace per l’eliminazione. Ci abbiamo provato, sapevamo che era una gara molto difficile contro una grande squadra. Potevamo fare di più il primo tempo, ma penso che in generale sia stata una buona gara. Il Barcellona ha tanti calciatori di fantasia, noi per tutto il campionato abbiamo provato a giocare da squadra e stasera non l’abbiamo fatto al 100%. Con Gattuso possiamo ancora migliorare. Quest’anno è stato particolare, abbiamo giocato il ritorno dopo tanto tempo. Il Barcellona ha avuto una settimana per staccare la spina, noi abbiamo giocato il campionato finora. L’anno prossimo cercheremo di ripartire col piede ... Leggi su calciomercato.napoli

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Insigne Convocati Napoli Champions League, col Barcellona c’è Lorenzo Insigne Calcio News 24 Barcellona-Napoli 3-1. Risuona al Camp Nou il «por qué» di Mourinho: Cakir manda il Barcellona ai quarti

La storia si ripete. Anche se a porte chiuse, quando dall’altra parte del rettangolo verde c’è il Barcellona succede sempre qualcosa di strano per ciò che concerne le decisioni arbitrali. Si parte nel ...

Pagelle Barcellona-Napoli, voti Sportmediaset e commento: per Kalidou Koulibaly “primo tempo horror”

Il portale online di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Barcellona-Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso è stata eliminata dalla Champions League agli ottavi di finale.

