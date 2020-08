Llorente, Younes e Ounas nel mirino del nuovo ds del Genoa Faggiano (Di sabato 8 agosto 2020) Il Genoa ha un nuovo ds, Daniele Faggiano e tra le sue idee di mercato, che presto potrebbero diventare trattative vere e proprie, scrive il Secolo XIX, ci sono Fernando Llorente, Amin Younes, ma anche Ounas. Sullo spagnolo il quotidiano scrive: “Al Genoa, lo spagnolo andrebbe a colmare una lacuna dell’ultima stagione, in cui è mancato un centravanti di peso e di esperienza in mezzo a tanti giovani. Faggiano ha buoni rapporti col club azzurro e aveva pensato a Llorente già in ottica Parma, ma sul centravanti ci sono anche altri club, come il Benevento”. Su Younes: “Younes, 27 anni, invece, era stato a un passo dal Genoa due estati fa, quando poi ... Leggi su ilnapolista

