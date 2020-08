LIVE – Qualifiche MotoGP GP Repubblica Ceca 2020: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di sabato 8 agosto 2020) A Brno c’è grande attesa per la terza qualifica stagionale. Dopo lo show di Fabio Quartararo nel double di Jerez de la Frontera, il pilota francese è chiamato a riconfermarsi anche al Gran Premio della Repubblica Ceca. Tanti dubbi su chi potrà insidiare l’attuale leader del campionato nella lotta per la pole position con Yamaha e Ducati pronte a mettere i bastoni tra le ruote alla Petronas. Semaforo verde in pit-lane alle 14:10 per la Q1, poi alle 14:35 il via al Q2. Le Qualifiche del GP della Repubblica Ceca le potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verranno pubblicati i risultati con la griglia di partenza, le dichiarazioni dei protagonisti e ... Leggi su sportface

