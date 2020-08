LIVE – Giorgi-Ferro 6-2, 2-6, 3-4 semifinale Wta Palermo 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 8 agosto 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale dell’incontro fra Camila Giorgi e Fiona Ferro, valido per le semifinali del Wta International di Palermo 2020. L’azzurra ha superato in successione Rebecca Peterson, Kaja Juvan e Dayana Yastremska, dimostrando grande voglia di far bene e lucidità nei momenti complessi dei vari match: la sfida contro la francese può rappresentare una svolta per la sua annata sportiva, in termini di risultati. Sportface.it vi terrà compagnia mediante aggiornamenti minuto per minuto, nella giornata di sabato 8 agosto, al termine della sfida fra Petra Martic e Anett Kontaveit (inizio ore 17.00). Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE DI Palermo AGGIORNA LA ... Leggi su sportface

zazoomblog : LIVE – Giorgi-Ferro 6-2 2-6 1-0 semifinale Wta Palermo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Giorgi-Ferro #semifinale… - zazoomblog : LIVE – Giorgi-Ferro 6-2 1-4 semifinale Wta Palermo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Giorgi-Ferro #semifinale #Palermo - StukeWorldWide : Over 21.5 Giorgi ferro ?? Giorgi +3 pending. Live betting Giorgi ml - DegenBren_ : ??Live: Giorgi > Ferro +120 ?? WTA - CacadoresdeOdds : LIVE: WTA de Palermo Fiona Ferro x Camila Giorgi Fiona Ferro para vencer. Odd: 1,8 Entrei! -