LIVE – Bollettino oggi, sabato 8 agosto: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di sabato 8 agosto 2020) Il LIVE e la DIRETTA scritta dei contagi aggiornati in Italia, nella giornata di sabato 8 agosto. Nuovi focolai in Italia, seppur la situazione si presenti sostanzialmente stabile da parecchio tempo con qualche centinaio di casi ogni giorno. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui il LIVE su Sportface.it LE PREVISIONI SULLA FINE DEI contagi regione PER regione ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA I dati regionali verranno aggiornati ora per ora, nel corso della ... Leggi su sportface

infoitsalute : LIVE – Bollettino oggi, venerdì 7 agosto: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#EmiliaRomagna #Coronavirus #COVID19italia - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sicilia e del #Piemonte #Coronavirus #COVID19italia - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Campania e della #Liguria #Coronavirus #COVID19italia - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Calabria e della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19italia -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino LIVE – Bollettino oggi, venerdì 7 agosto: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) Sportface.it LIVE – Bollettino oggi, sabato 8 agosto: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA)

Il live e la diretta scritta dei contagi aggiornati in Italia, nella giornata di sabato 8 agosto. Nuovi focolai in Italia, seppur la situazione si presenti sostanzialmente stabile da parecchio tempo c ...

Coronavirus Italia, bollettino del 7 agosto: 249.756 casi totali, 3 morti in 24 ore

I decessi totali sono 35.190. Il numero dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 552 casi in 24 ore. I guariti, in totale, sono 201.642 In Italia le ...

Il live e la diretta scritta dei contagi aggiornati in Italia, nella giornata di sabato 8 agosto. Nuovi focolai in Italia, seppur la situazione si presenti sostanzialmente stabile da parecchio tempo c ...I decessi totali sono 35.190. Il numero dei positivi dall'inizio dell'epidemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 552 casi in 24 ore. I guariti, in totale, sono 201.642 In Italia le ...