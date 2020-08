L'Italia chiede l'accesso al fondo Sure alla Commissione Europea per 28,5 miliardi (Di sabato 8 agosto 2020) L’Italia chiede di accedere ai fondi Sure per 28,5 miliardi. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, e la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, hanno inviato a Bruxelles la lettera con cui il Governo Italiano richiede formalmente l’attivazione di Sure (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), lo strumento messo in campo dalla Commissione Europea per mitigare i rischi di disoccupazione dovuti all’emergenza Covid19.Nella missiva, indirizzata ai commissari Dombrovskis, Gentiloni, Schmit e Hahn, il Governo Italiano chiede di poter accedere alle risorse di Sure nella misura di 28.492 ... Leggi su huffingtonpost

