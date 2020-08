L’infettivologo Galli sulla crescita dei contagi in Italia: «Niente paura, sono focolai isolati. Ma non abbassiamo la guardia» (Di sabato 8 agosto 2020) Nello scontro tra cauti e ottimisti, Massimo Galli senza dubbio si inserisce tra i primi. Di recente, il primario dell’ospedale Sacco di Milano ha sbottato contro chi ha preso parte al convegno “negazionista” in Senato, è stato tra i primi a condannare la “teoria Zangrillo” – secondo cui il virus ha perso intensità – e ha sempre raccomandato di usare massima cautela. Ma alla luce degli ultimi dati della Protezione civile, che registrano un aumento di casi giorno dopo giorno (solo ieri i nuovi contagi hanno superato i 500) sembra essere abbastanza ottimista. «I numeri attuali dei contagi sono dovuti a focolai isolati», ha detto l’infettivologo in un’intervista al Quotidiano Nazionale. Dunque, ... Leggi su open.online

