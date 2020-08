Licenziamenti, sgravi, contratti: così cambiano (ancora) le regole sul lavoro (Di sabato 8 agosto 2020) Il nuovo pacchetto per tutelare l’occupazione vale circa 12 miliardi di euro complessivi. Altri 500 milioni al fondo nuove competenze per favorire le transizioni lavorative. Naspi e Dis-coll si allungano di altri due mesi Leggi su ilsole24ore

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto agosto "salvo intese tecniche", con risorse per 25 miliardi per far fronte alla crisi da coronavirus. Sfuma il bonus consumi, ma cashback ant ...È iniziato alle ore 19.00 il Consiglio dei Ministri sul decreto Agosto. Le forze di maggioranza hanno già raggiunto un’intesa, previsto il via libera salvo intese come riportano i colleghi di Rai News ...