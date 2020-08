Libano: bandiera esposta a Palazzo Comune Palermo, Orlando 'in segno di solidarietà' (Di sabato 8 agosto 2020) Palermo, 8 ago. (Adnkronos) - La bandiera del Libano è esposta oggi a Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo. La decisione è stata presa dal sindaco Leoluca Orlando in segno di solidarietà con la città di Beirut. Il sindaco ha disposto anche l'esposizione a mezz'asta delle altre bandiere nei palazzi comunali in segno di lutto dopo la tragica esplosione che ha colpito la città uccidendo centinaia di persone e ferendone migliaia. Leggi su liberoquotidiano

