L’ex presidente blaugrana: “Il Barcellona non può permettersi di sottovalutare il Napoli” (Di sabato 8 agosto 2020) L’ex presidente del Barcellona, Joan Gaspart, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com a poche ore da Barcellona-Napoli. “Sarà una sfida tirata e intensa, come una finale. I blaugrana partono un po’ avvantaggiati perché giocano in casa e, soprattutto, perché vengono dall’1-1 del San Paolo, ma questo Napoli non può certamente essere sottovalutato“. Sul Barcellona: “La Liga non c’entra nulla, la Champions è una competizione a sé e sono convinto che i campioni del Barcellona avranno tutte le motivazioni, nonché le qualità, per andare avanti e raggiungere le final eight di Lisbona. Da tifoso, spero vivamente nella vittoria della sesta Champions della nostra storia. Magari ... Leggi su ilnapolista

