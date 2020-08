L’esonero di Sarri non può cancellare il fallimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus (Di sabato 8 agosto 2020) Facciamo una prova: infiliamo nella stessa frase Ronaldo e fallimento, e lanciamola in rete. Tempo trenta secondi, e scatterà il riflesso condizionato della lesa maestà. Ronaldo? fallimento? Come osi! E giù a snocciolare cifre e record, da mettersi buoni col popcorn e vedere fino a dove s’arrischiano le arringhe difensive, in quanti ti rinfacceranno gli addominali in segno di superiorità totale (dietro una tastiera vale tutto, la panza dei tifosi si trasforma in bitorzoli ben delineati, deve esistere un’emoticon della “tartaruga” apposita). Ronaldo e Juve nella stessa frase, nel pieno psicodramma bianconero, funzionano solo per contrapposizione. L’una ha perso nonostante l’altro. Come fossero entità separate, e il calcio non ... Leggi su ilnapolista

