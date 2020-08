Lerner ricoperto di insulti dal designer Gaetano Pesce: «Sai solo ragliare, ritardato» (Di sabato 8 agosto 2020) Scintille e parole pesantissime sono volate tra Gad Lerner e il noto designer Gaetano Pesce. Che, criticato dal giornalista per un suo articolo su Repubblica, risponde con epiteti fragorosi, dandogli dell’asino e del ritardato reazionario. Testualmente. “Egregio direttore, la prego pubblicare la mia risposta alla lettera del signor Lerner uscita lunedì sul suo giornale”, ha scritto Pesce al Fatto Quotidiano, il giornale dove Lerner è approdato. “Sapevo che la mia nota su Repubblica avrebbe fatto reagire con ragli i molti ritardati reazionari che ancora vivono nel nostro Paese”. Lerner infatti lo aveva attaccato per un intervento su Repubblica in cui Pesce ... Leggi su secoloditalia

