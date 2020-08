L’Eredità, Tribunale ordina alla Rai | Flavio Insinna dovrà dire questa frase (Di sabato 8 agosto 2020) Flavio Insinna, conduttore del programma L’Eredità, dovrà rettificare quanto avvenuto in trasmissione alcuni mesi fa: questo l’ordine del Tribunale alla Rai La controversa risposta alla domanda sulla capitale di Israele formulata in una puntata de L’Eredità è finita in Tribunale ed ora è arrivata la sentenza. Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta … L'articolo L’Eredità, Tribunale ordina alla Rai Flavio Insinna dovrà dire questa frase Curiosauro. Leggi su curiosauro

