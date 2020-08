Le priorità per la crescita del Paese che il Governo non è in grado di attuare (Di sabato 8 agosto 2020) Pubblichiamo un’anticipazione divisa in 5 puntate di un articolo di Giovanni Cagnoli dal numero dell’Avanti in edicola a inizio settembre. La crisi Covid ormai manifesta nel suo vero costo, che è soprattutto economico e sociale oltre che sanitario, ha caratteristiche di violenta asimmetria tra soggetti economici, tra generazioni e tra classi sociali. Questa pesantissima asimmetria che rende gli oneri della crisi molto gravi per alcuni e nulli o anche positivi per altri rischia di minare la base stessa dello Stato così come la conosciamo, scatenando notevoli implicazioni di tenuta della coesione sociale, territoriale e anche generazionale se non si pongono in essere immediatamente politiche in grado di mitigare queste asimmetrie. Purtroppo il contesto politico attuale rende arduo l’attuazione di queste politiche in parte ... Leggi su linkiesta

