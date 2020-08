Le notizie del giorno – Tragedia nel mondo dello sport, la maglia della Juve ed il valzer di allenatori (Di sabato 8 agosto 2020) Le notizie del giorno – Arrivano nuovi dettagli in casa Roma sulla cessione del club da Pallotta a Friedkin. L’opa obbligatoria che il gruppo sarà costretto a lanciare sull’As Roma dopo l’acquisizione della partecipazione di controllo da james Pallotta “potrebbe essere funzionale al delisting del Club”, questo vorrebbe dire addio a Piazza Affari. E’ quanto si legge in una nota congiunta del club giallorosso e di The Friedkin Group emessa su richiesta della Consob. (LA notizie NEL DETTAGLIO). Il ricorso del Trapani per ottenere uno sconto sui due punti di penalizzazione inflitti nel campionato di Serie B 2019-2020 è stato respinto. I siciliani sono stati così condannati alla retrocessione. Ma il Trapani non ci sta ... Leggi su calcioweb.eu

matteosalvinimi : Preoccupano le notizie di stampa sull’apertura indiscriminata al 5G di Pechino da parte del governo italiano: Conte… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, contagi ancora in salita: +552. Secondo i dati del ministero della Salute, c'è stato un balzo di 150… - MinisteroSalute : Pubblicato il Report del Monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2020. “Situazione fluida… - carmentpf : RT @matteosalvinimi: Preoccupano le notizie di stampa sull’apertura indiscriminata al 5G di Pechino da parte del governo italiano: Conte e… - ElisabettaPolet : RT @Animal_Genocide: Un #gatto per amico, antistress e toccasana. L' #8agosto si celebra la #giornatainternazionaledelgatto. Auguri a tut… -