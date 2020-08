Le Foche: "La seconda ondata? Non vedo pericolo se preveniamo rischi. Il circolo virtuoso è merito nostro: manteniamolo" (Di sabato 8 agosto 2020) “Il circolo virtuoso lo abbiamo creato noi e adesso non dobbiamo rovinare tutto con nostri comportamenti”. Sono le parole di Francesco Le Foche, immunologo dell’università Sapienza di Roma in un’intervista al Corriere della sera. Lo scienziato si dice però “sorretto da un cauto ottimismo. L’Italia sta attraversando un ciclo favorevole creato dai comportamenti corretti mantenuti durante il lockdown. Però questo ciclo non si auto-mantiene e c’è bisogno ancora del contributo della collettività. Se fossimo capaci di seguire le tre regole base potremmo gestire facilmente l’epidemia e non correre re nuovi rischi”.L’immunologo ribadisce le regole da seguire:“Mascherina, igiene delle mani e distanziamento sono ... Leggi su huffingtonpost

