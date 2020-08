Le bugie di Trump: 'Sono l'ultima persona che la Russia vuole vedere presidente' (Di sabato 8 agosto 2020) Eppure le manovre russe per favorirlo Sono note. Ma qualche bella bugia non fa mai male e tante ne dice. ''L'ultima persona che la Russia vuole vedere in carica è Donald Trump perché nessuno è stato ... Leggi su globalist

globalistIT : - love76115212 : @Corriere Trump e’ davvero un bugiardo patentato Copre la sua incompetenza con una rete patologica di bugie su qual… - Dario55870538 : @IsMadeInItaly_T @robertoanversa @MadameA02 Queste sono bugie del governo bolsonaro che esegue gli ordini di trump,… - polisblogit : Trump e le bugie sul coronavirus: Facebook cancella un post, Twitter gli blocca l'account - toysblogit : Trump e le bugie sul coronavirus: Facebook cancella un post, Twitter gli blocca l'account -

Ultime Notizie dalla rete : bugie Trump Le bugie di Trump: "Sono l'ultima persona che la Russia vuole vedere presidente" Globalist.it Le bugie di Trump: "Sono l'ultima persona che la Russia vuole vedere presidente"

Eppure le manovre russe per favorirlo sono note. Ma qualche bella bugia non fa mai male e tante ne dice. ''L'ultima persona che la Russia vuole vedere in carica è Donald Trump perché nessuno è stato p ...

Beirut. Nasrallah: "Nessun nostro arsenale nel porto". Aoun: "Possibile azione esterna". Cdm delibera stato emergenza per intervento estero

Sono tutte bugie e menzogne", così il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, in un discorso in diretta sul canale tv al Manar rivolto alla nazione, smentisce con forza che l'esplosione di martedì scors ...

Eppure le manovre russe per favorirlo sono note. Ma qualche bella bugia non fa mai male e tante ne dice. ''L'ultima persona che la Russia vuole vedere in carica è Donald Trump perché nessuno è stato p ...Sono tutte bugie e menzogne", così il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, in un discorso in diretta sul canale tv al Manar rivolto alla nazione, smentisce con forza che l'esplosione di martedì scors ...