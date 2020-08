L’avventura di Sarri alla Juventus è arrivata al filtro (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri è stato gentilmente invitato dalla Juventus ad andarsi a comprare le sigarette e a non tornare più. La strada per il tabaccaio più vicino, con ogni probabilità, la conosceva già. C’era un solco tracciato su quel percorso che portava alla soddisfazione di una dipendenza, una necessità a cui Sarri non riusciva a rinunciare neppure per novanta minuti più recupero. Tenendo serrato tra le labbra qualcosa di simile a un filtro masticato in un’antiestetica proiezione della sua immagine pubblica. Antiestetica come la sua (anche se sua non lo è mai stata per davvero) Juventus, priva di un’idea coerente di calcio e neppure lontanamente bella dal punto di vista del gioco. Che poi ... Leggi su linkiesta

