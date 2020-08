Lautaro Martinez, le parole del suo agente riguardo il futuro (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo le continue voci riguardo all'interessamento del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez, ora la situazione sembra essere cambiata. Il club catalano ha dichiarato qualche settimana fa di aver sospeso i contatti con la società nerazzurra per l'attaccante, forse a causa dell'alto prezzo del cartellino.futuro Lautaro, PARLA L'agentecaption id="attachment 998877" align="alignnone" width="300" Lautaro Martinez (getty images)/captionEl Toro rimarrà dunque agli ordini di Antonio Conte per la prossima stagione, come confermato dall'agente del calciatore: "Oggi Lautaro ha tre anni di contratto e sta benissimo dov'è. Ha fatto un'ottima stagione, ha ancora l'Europa League da giocare e spero che ... Leggi su itasportpress

