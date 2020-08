Laura Torrisi torna bambina: quelle immagini fanno riaffiorare vecchi ricordi (Di sabato 8 agosto 2020) Questo articolo . A Laura Torrisi basta davvero pochissimo per tornare bambina: le basta stare in quei luoghi in cui è cresciuta e la mente torna subito indietro. La foto. Laura Torrisi ha pubblicato una bellissima foto in cui è tornata ben presto bambina: le è bastato soltanto un vestito da “contadina”, davvero bollente, che subito la mente … Leggi su youmovies

vitoofwall82 : RT @fabbianorozzang: Ogni volta che dea channel posta una foto credo di aver trovato una nuova capitana. poi mi ricordo che esiste LAURA TO… - fabio95126130 : RT @dea_channel: la dea Laura Torrisi impegnata nella raccolta dei pomodori ?????????? - fabbianorozzang : Ogni volta che dea channel posta una foto credo di aver trovato una nuova capitana. poi mi ricordo che esiste LAURA… - fabbianorozzang : RT @dea_channel: la dea Laura Torrisi impegnata nella raccolta dei pomodori ?????????? - dea_channel : la dea Laura Torrisi impegnata nella raccolta dei pomodori ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi Laura Torrisi contadina sexy: commuove il ricordo della... CheNews.it Laura Torrisi torna bambina: quelle immagini fanno riaffiorare vecchi ricordi

A Laura Torrisi basta davvero pochissimo per tornare bambina: le basta stare in quei luoghi in cui è cresciuta e la mente torna subito indietro. La foto. Laura Torrisi ha pubblicato una bellissima fot ...

La leggenda di Colapesce rivive a Portopalo di Capo Passero

“Abbiamo realizzato un sogno, ma ad emozionarci ancor di più sono stati gli occhi commossi del pubblico”. Sono le parole di Gisella Calì, regista e autrice di “Colapesce, la leggenda sull’isola”, la p ...

A Laura Torrisi basta davvero pochissimo per tornare bambina: le basta stare in quei luoghi in cui è cresciuta e la mente torna subito indietro. La foto. Laura Torrisi ha pubblicato una bellissima fot ...“Abbiamo realizzato un sogno, ma ad emozionarci ancor di più sono stati gli occhi commossi del pubblico”. Sono le parole di Gisella Calì, regista e autrice di “Colapesce, la leggenda sull’isola”, la p ...