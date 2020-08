Latina, non si fermano i controlli da parte della polizia: boom di arresti in provincia (Di sabato 8 agosto 2020) Ulteriori controlli in provincia, nel corso della settimana, da parte dei poliziotti della Questura di Latina, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati. Dal 3 all’ 8 agosto 2020 la Questura di Latina ha messo in campo oltre 280 equipaggi, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine Lazio e unità cinofile della polizia di Stato, che hanno permesso di identificare, nel corso di 140 posti di blocco, 2165 persone, controllare 971 veicoli ed elevare 133 verbali al codice della strada. Gli arresti eseguiti sono stati tre: uno per furto continuato in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale, uno in esecuzione ordinanza di arresto dovendo espiare ancora anni due e mesi 10 di detenzione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

TizianoFerro : Non ho meriti, ma posso alzare un po’ la voce. E lo faccio oggi per ricordarvi anche di questi eroi. Perché loro sì… - Giacinto_Bruno : RT @Cristoferbaldet: @Giacinto_Bruno COMUNISTI ITALIANI contro AUTOSTRADA ROMA/LATINA e BRETELLA CISTERNA/VALMONTONE Quello che i COMUNIST… - Giacinto_Bruno : RT @Cristoferbaldet: @LUDOVICOTODINI @Giacinto_Bruno @RTaverBella @Taxistalobbyst @Roselmeti @Leo157Zotti @SergioSierra67 @incazzatissimo1… - CorriereCitta : Latina, non si fermano i controlli da parte della polizia: boom di arresti in provincia: - Stefycr7 : RT @TizianoFerro: Non ho meriti, ma posso alzare un po’ la voce. E lo faccio oggi per ricordarvi anche di questi eroi. Perché loro sì che c… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina non Tiziano Ferro dona un’auto all’Avis con i soldi di Sanremo: “Non sto a Latina quanto vorrei” Fanpage.it Latina, chiusa la palestra Palafitness: una ragazza rientrata dalla Croazia è positiva

La palestra Palafitness di Latina è stata chiusa per permettere la sanificazione dei locali. Da quanto emerso ieri una ragazza che si è allenata subito dopo essere rientrata dalla Croazia, è risultata ...

Latina, non si fermano i controlli da parte della polizia: boom di arresti in provincia

Ulteriori controlli in provincia, nel corso della settimana, da parte dei poliziotti della Questura di Latina, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati. Dal 3 all’ 8 agosto 2020 la Questur ...

La palestra Palafitness di Latina è stata chiusa per permettere la sanificazione dei locali. Da quanto emerso ieri una ragazza che si è allenata subito dopo essere rientrata dalla Croazia, è risultata ...Ulteriori controlli in provincia, nel corso della settimana, da parte dei poliziotti della Questura di Latina, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati. Dal 3 all’ 8 agosto 2020 la Questur ...