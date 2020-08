L’aiuto dei militari italiani alle donne del Kosovo che hanno subito violenza (Di sabato 8 agosto 2020) ROMA – Macchine da cucire professionali, ferri da stiro e altri strumenti per sartoria sono stati donati dalla missione NATO KFOR all’associazione ‘Jeta‘ (in italiano ‘Vita’) di Decane, nel Kosovo occidentale, che organizzera’ corsi professionali per donne vittime di violenza o in situazione di precarieta’. Così in una nota stampa Kfor. Il progetto è stato finanziato dalla NATO nell’ambito dell’assistenza fornita in modo imparziale a tutte le comunità del Kosovo, ed e’ stato portato a termine dai militari italiani del Regional Command West di KFOR, l’unita’ multinazionale attualmente su base 5° Reggimento artiglieria terrestre ‘Superga’ dell’Esercito di stanza a Portogruaro. Per gli artiglieri veneti si e’ trattato del primo progetto di assistenza compiuto in Kosovo nel quadro della missione NATO, che ha per obiettivo principale la creazione di un ambiente sicuro a premessa del dialogo tra Kosovo e Serbia. Leggi su dire

g_brescia : #Beirut 8 tonnellate di materiale sanitario e squadre dei VVF, coordinate dalla @DPCgov. Uomini e mezzi saranno mes… - Andreblanz : @Walter00365070 @luigidimaio @repubblica La UE ha dimostrato che non vede l’ora di farlo in diverse occasioni e noi… - Vathek1984 : Nel Decreto Agosto confermata la mancetta indegna ed ideologica per chi paga senza contanti, mentre viene espunta l… - Simona53313767 : RT @lameduck1960: L'UE è un'unione tra stati liberi e cooperanti o un gruppo di auto mutuo aiuto per i sensi di colpa dei tedeschi? - SHIN_Fafnhir : @spigolonotturno Articolo molto bello, e se ci si pensa tutto l'articolo in verità sono il punto 1) 2) e 3). L'arti… -

Ultime Notizie dalla rete : L’aiuto dei Proroga versamenti dei contributi Inps, il presidente di Ascom Bertin: «Un delirio di burocrazia» PadovaOggi